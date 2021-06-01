РИАМО - 1 июн. Переселение по программе реновации стартует на севере Москвы на улице Астрадамской, новое жилье предоставят 60 семьям, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Сейчас на территории САО (Северный административный округ – ред.) завершили переезд или находятся в стадии переселения жители 24 домов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в настоящее время переселение по реновации в мегаполисе ведется уже в 50 районах города. Левкин отметил, что до 2024 года в Тимирязевском районе планируется начать переселение 1,9 тыс. жителей 11 домов.

Суммарно в программу реновации на севере столицы вошло 514 домов, где проживает порядка 109 тыс. человек. Площадь квартир жилых зданий составляет 1,7 млн кв. м.

В августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда, которая коснется порядка 1 млн москвичей.