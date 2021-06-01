РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Почти 3 тыс. детей смогут отдохнуть в летних лагерях в подмосковном Красногорске в 2021 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Красногорске 1 июня. В этом году пришкольные лагеря заработали на базе 28 образовательных учреждений муниципалитета, отдохнуть в них смогут более 2,5 тыс. школьников.

Также 1 июня торжественно открыли детский летний лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном центре «Созвездие». За смену здесь отдохнут и пройдут реабилитацию 78 воспитанников центра и 44 ребенка из Донецкой Народной Республики.

Кроме того, 5 июня откроется общегородской лагерь в детском городке «Сказочный» на 300 человек. Смена продлится до 2 августа.