РИАМО - 1 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил воспитанников центра социальной реабилитации «Радость моя» в Ивантеевке с Днем защиты детей, а также поблагодарил коллектив за чуткое отношение к ребятам и обсудил планы развития центра. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Спасибо, прежде всего, руководителю центра — Инне Александровне Орловой — все это появилось благодаря ее настойчивости, любви к детям. Когда я приезжал 6 лет назад, то был поражен, когда она в своей квартире умещала большое количество детей», — сказал Воробьев.

По поручению губернатора центр в 2015 году получил помещение в Ивантеевке площадью 170 кв. м.

«Мы постарались и сделали это уже на другом уровне, но нужно дальше смотреть – как мы еще можем помочь. Видно, что дети все при деле, что им здесь интересно», — подчеркнул Воробьев.

Воспитанники

Сегодня в центре «Радость моя» бесплатно оказывают помощь свыше 300 детям. 10-летний Кирилл Носов с аутизмом ходит в центр уже два года. В центре он научился танцевать зумбу, играть на баяне и петь.

«Здесь ребята с совершенно разными диагнозами — поведенческие нарушения, расстройства аутистического спектра, снижение интеллекта, ментальные особенности», — сказала гендиректор «Радость Моя» Инна Орлова.

По ее словам, когда приводят ребенка на занятия на 45 минут в день, то это не дает того эффекта, который появляется во время постоянного общения.

«У нас здесь большая семья — вместе отмечаем праздники, дни рождения. Большинство педагогов — это родители детей», — добавила Орлова.

Один из таких — Ольга Усова, она проводит для ребят сеансы канистерапии.

«Это когда в реабилитации ребенка помогает собака. Она повышает у детей коммуникабельность и просто является хорошим другом. Нашу собачку зовут Мишель, но дети называют ее и Миша, и Мышка», — добавила Усова.

Занятия

В центре также проводят занятия с логопедом и психологом. Отдельное направление — арттерапия: танцы, прикладное творчество, ИЗО-роспись по шелку, кукловодство, театр, гончарное дело, выжигание, резьба по дереву и развитие мелкой моторики.

В Московской области сегодня проживает около 27 тыс. детей-инвалидов. Семьям, в которых они воспитываются, оказывают различные меры поддержки: выплаты на детей, обучающихся в школах, пособия на приобретение технических средств реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение.