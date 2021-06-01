РИАМО - 1 июн. На парковке в аэропорту Шереметьево задержали женщину и молодого человека, в автомобиле которых обнаружили 12,5 кг мефедрона, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В машине нашли 16 свертков с запрещенным веществом. В квартире у женщины позже нашли и изъяли сверток с таблетками, весы и упаковочный материал в виде пакетиков «зип-лок». В свертке оказалось 305 таблеток с веществом МДМА (экстази) общей массой почти 135 г.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Мужчина уже арестован, для женщины мера пресечения избирается. Расследование продолжается.