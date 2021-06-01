Музей советского детства появился в Сергиевом Посаде неслучайно – где, как не здесь, ностальгировать о не столь далеком прошлом. Именно Загорск (название города в советскую эпоху) был родиной промышленной игрушки – здесь работала фабрика игрушек №1. Впрочем, в открытом два года назад частном музее на улице Карла Маркса собраны не только детские игрушки. О том, как, а главное – зачем возвращаться в детство, РИАМО рассказали создатели проекта.

Не made in China

Основательница и директор музея Олеся Жильцова рассказывает, что на его создание ее вдохновила дочь.

«Дочка подросла и спросила, а где же ваши, российские игрушки? Почему все, что мы покупаем, это Made in China?». Мы начали доставать свои старые игрушки и показывать их детям. Когда приходили друзья и знакомые, они тоже получали удовольствие. Мы увидели эти эмоции и решили открыть маленький музей», - говорит Олеся.

Идея состояла в том, чтобы вернуть людей в их детство – показать то счастливое время, когда еще нет обязанностей, а рядом любимые родители, бабушки и дедушки.

Подняв собственные запасы, Олеся вместе с супругом начали искать советские игрушки на «Авито», ездить по деревням и покупать старые предметы советского быта, а еще – изучать производства, выпускающие игрушки в период СССР, – сидели в библиотеках, знакомились с коллекционерами. Многое отдавали знакомые. Дорогие авторские и раритетные вещи покупали за свой счет.

Сначала музей был совсем маленьким – всего 30 квадратных метров. «Нам выделили небольшую комнату, и мы сами проводи и экскурсии. Мы видели реакцию людей, и нам это придавало силы, чтобы двигаться дальше. И мы рискнули открыть большой музей, когда поняли, что эта тема интересна», - вспоминает Олеся.

Позже появился двухэтажный музей, где разместилась уникальная коллекция советских игрушек. «Пришлось оставить свои профессии и заниматься только музеем. Власти нас слышат и помогают информационно, что очень важно для маленьких, негосударственных музеев», - отмечает Олеся.

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«Съедобные» белки для блокадников и пупсы-воспитатели

Самые старые игрушки в коллекции – маленькие куклы 1940-х годов, а еще белочки, которые буквально спасали людей от голода во время войны.

«Внутри игрушечных белочек ленинградской фабрики – высушенный горох. Зная об этом, женщины в блокадном Ленинграде распарывали игрушку, оттуда доставали горох, размачивали его и ели», - говорит Олеся.

Расцвет промышленной игрушки пришелся на 1950-е и 60-е годы. После войны страна приходила в себя, и много сил направляли на воспитание детей.

Все тогдашние куклы – это малыши с пухлыми лицами и пухлыми ножками, как и их маленькие хозяйки. «Их цель – воспитывать в девочке материнские чувства, чтобы она училась ухаживать за своей куклой», - объясняет Олеся.

Еще одна кукла с воспитательной ролью – пупс «Голыш» без одежды. «На фабрике просто не было цеха, который бы шил одежду для кукол. Но и тут есть своя воспитательная цель – девочка вместе с мамой или бабушкой шьет кукле одежду, учится рукоделию», - рассказывает Олеся.

С детства ребенок привыкал помогать семье – этому учили игрушки. Кукольная посуда и мебель были те же, что и в реальной жизни. В музее представлены и доски для стирки, и швейные машинки – детские игрушки могли использовать даже взрослые для бытовых нужд.

«В таком ковшике можно приготовить кашу или яйца сварить. И хозяйки делали это. Тут тоже есть воспитательный метод – девочка училась каким-то хозяйственным делам», - отмечает создательница музея.

Как отмечают в музее, современных туристов до сих пор приводят в восторг «непослушные Аленки» из 70-х годов, которые не хотят кушать кашу. Если поднесли ложку ко рту куклы – она мотает головой – за счет того, что в ротик и кончик ложки вставлены магниты.

Особое место в коллекции занимают авторские куклы, которые сделали знаменитые советские художники – Лев Разумовский, Марианна Мотовилова. «Дети играли произведениями искусства, даже не зная об этом», - отмечает Олеся.

На экскурсии расскажут и о том, где выпускались игрушки. «Например, неваляшку делали на тамбовском пороховом заводе – это было оборонное предприятие, но, чтобы оно не простаивало в мирное время, придумывали сопутствующие товары», - объясняет Олеся.

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Интерьеры из детства

Помимо большой коллекции игрушек, атмосферу детства создают знакомые интерьеры из советского прошлого. В музее три интерьерных комнаты – из 1950-х, 70-х и 90-х годов – именно на это время выпало детство многих посетителей, говорят в музее. Здесь же устраивают фотосессии и показы фильмов, натягивая белую простынь на стену.

Комната из 50-х – со старым сервантом, куда убирали лучшую посуду, ковром с мишками на стене, радиолой, телевизором, круглым столом, за которым собиралась вся семья.

«Такие интерьеры до сих пор живы в деревнях и в провинциальных городах. Моя бабушка из Липецкой области, и я сама жила в таком интерьере. Этот сервант привезен оттуда, так я сохранила память о ней», - делится Олеся.

Многие вещи в музей отдали посетители, которые, вместо того, чтобы выбросить их, тоже захотели сохранить память о прошлом. На каждом таком экспонате – специальная бирка с именем хозяина и датой.

В комнате 70-х годов – ковер с оленями. Такой был у многих, и владельцы музея без труда нашли его. Здесь же воссоздан уголок школьника, где можно увидеть букварь, тетради, чернила, портфель и школьную форму. По словам Олеси, даже форма приучала к порядку и аккуратности: воротнички и манжеты снимали, стирали, отглаживали и пришивали обратно. О таком ритуале еще помнят школьники начала 80-х – современные 30-летние.

Комната 90-х годов уже другая – ковер со стены перемещается на пол, на стенах появляются модные фотообои. В легендарной советской «стенке» - видеомагнитофон, игрушки из «киндер-сюрпризов», Барби и кассеты для магнитофона.

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Мир мальчишек

Мужской мир в музее представлен большим количеством моделей машинок, многие из них работают до сих пор – открываются дверцы и поднимается кузов. Причем все максимально близко к реальности

«Здесь представлено все то, что дети могли увидеть на дорогах – никаких «Бэтмобилей». Раньше все эти профессии – водитель, экскаваторщик – были престижными, и ребенок, играя, представлял себя в этой профессии», - подчеркивает Олеся.

В коллекции – танки и пушки, которые стреляли настоящими пульками. «Набор тульского завода сделан из металла и был покрашен тем же покрытием, что и настоящие танки», - рассказывает директор.

В музее есть и спортивный уголок, где выставлены лыжи, коньки, одежда со значками Олимпиады-80. «Кстати, Олимпийский мишка, который улетал в небо, непосредственно связан с Сергиевым Посадом, ведь он был сделан в Загорске, в институте резиновой промышленности. Когда отмечалась годовщина Олимпийского мишки, мы делали экскурсию с коллекционером и мастер-класс по росписи мишек», - вспоминает Олеся.

Самый масштабный экспонат – огромный макет железной дороги, который воспроизвели по старой открытке. «Спорят, где находился такой макет, то ли в «Детском мире» в Москве, то ли в Доме пионеров», - добавляет Олеся. Такую дорогу производили с 1956 года, а макет делали сами дети в домах пионеров и кружках моделирования.

Особая гордость музея – несколько лошадок и машинок, на которых можно было прокатиться в советских парках. Редкий экспонат – машина «Урал», сделанная по аналогии «Победы» в Челябинске. «Их остались единицы, они были выпущены небольшой партией», - отмечет Олеся.

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Детство без смартфона

Музей показывает современным детям, насколько была разнообразна и насыщенна жизнь без смартфонов и гаджетов, отмечают на экскурсии.

«Электронные игры, морской бой, пятнашки. Совместные уличные игры – казаки-разбойники, прятки, резиночка. Так что миф про деревянные игрушки, прибитые к полу, наш музей ее полностью опровергает», - шутит Олеся.

В комнате для мастер-классов взрослых и маленьких посетителей ждет множество советских конструкторов и настольных игр, от простых до самых сложных. «В гэдээровских конструкторах собирали и микроскопы, и стереоскопы, и оптические приборы. Были электро-конструкторы и даже радио, которое нужно было собрать самому», - говорит Олеся.

По словам экскурсовода Людмилы Меркуловой, музей создан для того, чтобы люди «не просто ностальгировали, а понимали, насколько тонко и правильно нас воспитывали, и как это можно воплотить в собственных детях и внуках».