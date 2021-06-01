РИАМО - 1 июн. Банк России опубликовал список организаций и интернет-проектов, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, пишет Федеральное агентство новостей.

Всего в перечень попали свыше 1,8 тыс. различных компаний. Данный документ опубликован на официальном сайте регулятора.

В реестр попадают те организации, в деятельности которых специалистами Центробанка обнаружены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг.

В ЦБ подчеркнули, что информация в реестре будет обновляться регулярно.

Россиян призвали к внимательности при заключении финансовых сделок. Всегда нужно проверять компанию на предмет легальной деятельности.

Финансовые пирамиды уходят в онлайн: как маскируются мошенники в Сети>>