РИАМО - 1 июн. Банк России опубликовал список организаций и интернет-проектов, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, пишет Федеральное агентство новостей.
Всего в перечень попали свыше 1,8 тыс. различных компаний. Данный документ опубликован на официальном сайте регулятора.
В реестр попадают те организации, в деятельности которых специалистами Центробанка обнаружены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг.
В ЦБ подчеркнули, что информация в реестре будет обновляться регулярно.
Россиян призвали к внимательности при заключении финансовых сделок. Всегда нужно проверять компанию на предмет легальной деятельности.
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