РИАМО - 1 июн. На доме в Газетном переулке в центре столицы разместили мемориальную доску заслуженному деятелю искусств РСФСР, композитору Аркадию Островскому, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
Аркадий Островский – автор множества всеми любимых композиций, например, «Спят усталые игрушки» и «Пусть всегда будет Солнце!».
Мемориальная доска представляет из себя медальон с портретным барельефом Островского. Ее выполнили скульптор Андрей Забалуев и архитектор Михаил Корси.
В торжественной церемонии открытия участвовали представители Мосгорнаследия, творческих союзов, музыкальных коллективов и средств массовой информации.
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