РИАМО - 1 июн. На доме в Газетном переулке в центре столицы разместили мемориальную доску заслуженному деятелю искусств РСФСР, композитору Аркадию Островскому, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Аркадий Островский – автор множества всеми любимых композиций, например, «Спят усталые игрушки» и «Пусть всегда будет Солнце!».

«На мемориальной доске композитору, которую открыли сегодня на Доме композиторов в Газетном переулке, авторы как раз разместили нотную строку из песни о солнце. Теперь память о выдающимся деятеле навсегда увековечена в столице», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Мемориальная доска представляет из себя медальон с портретным барельефом Островского. Ее выполнили скульптор Андрей Забалуев и архитектор Михаил Корси.

В торжественной церемонии открытия участвовали представители Мосгорнаследия, творческих союзов, музыкальных коллективов и средств массовой информации.

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