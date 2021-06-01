РИАМО - 1 июн. Никулинская межрайонная прокуратура проводит проверку после получения 16-летним подростком химических ожогов головы и шеи после окраски волос в одном из столичных салонов красоты, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 28 мая. Для окрашивания волос юноша выбрал салон красоты, который находится в ТЦ на проспекте Вернадского. После процедуры ему понадобилась медпомощь в связи с химическими ожогами, которые ему диагностировали врачи.

Во время проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдения требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей.

По решению прокуратуры материалы проверки переданы в территориальный орган столичного следственного управления СК.