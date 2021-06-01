РИАМО - 1 июн. С 24 по 30 мая на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области поступило порядка 220 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Вызовов экстренного реагирования было более 90 тыс., комплексного реагирования – свыше 13 тыс.

Более 72% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112 за минувшую неделю, было адресовано скорой медицинской помощи, 24% - полиции и ГИБДД, остальные - пожарным, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Система-112 заработала в Подмосковье 1 июня 2015 года. Операторы принимают обращения 24 часа в сутки. В обеспечении работы системы задействовано более 3,6 тыс. специалистов.