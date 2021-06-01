РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест» рекомендовала жителям многоквартирных домов, которые находятся на ее обслуживании, обращаться в организацию в письменной форме до 30 июня, сообщили в УК.

АО «ЛГЖТ» приостанавливает личный прием граждан до 30 июня и рекомендует обращаться в управляющую организацию в письменной форме по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 123А.

Также в УК можно отправить свой вопрос по электронной почте: obr.lgjt@mail.ru.