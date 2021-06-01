РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В первую неделю июня во всех парках Люберец проведут 35 мероприятий, посвященных Дню защиты детей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в первую неделю лета запланировано проведение 35 культурно-массовых мероприятий. Юных жителей ждут интерактивные и концертные программы, мастер-классы и многое другое. 3 июня в Наташинском парке состоится фестиваль «Паруса надежды». Ежегодный фестиваль «Город детства» пройдет в Наташинском парке 5 июня. А в Центральном парке подведем итоги марафона «Я смогла», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что также для посетителей парков приготовлено множество активностей на свежем воздухе, спортивные и танцевальные тренировки.

«По просьбе жителей возобновили тренировки по йоге, игровые и интерактивные программы, творческие мастер-классы», - добавил Ружицкий.