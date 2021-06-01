РИАМО - 1 июн. Открыта регистрация участников на юбилейный Московский урбанистический форум (MUF-2021), на сайте форума уже доступна деловая программа, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году Московский урбанистический форум будет проходить в гибридном формате – помимо традиционного офлайн-участия российских и иностранных спикеров, предусмотрено онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира», — сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что все желающие смогут принять участие в форуме на сайте mosurbanforum.ru. Задать вопросы спикерам можно будет с помощью интерактивной онлайн-платформы. Ее разработали специально для форума.

Бочкарев уточнил, что подать заявку можно на сайте мероприятия. Там уже доступна деловая программа. Количество мест для регистрации ограничено.

Заммэра отметил, что на форуме пройдет более 90 сессий деловой программы. В них примут участие свыше 350 спикеров из России и других стран. Это представители бизнеса, управленцы, архитекторы, эксперты. На форуме они обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям.

В рамках форума также состоится Второй международный конгресс Urban Health, на котором будут обсуждать проблематику городского здоровья.

1 и 2 июля пройдут панельные дискуссии, международные диалоги, круглые столы и ключевые выступления спикеров. В первый день форума «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» обсудят глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами, и исследование концепции звездности, освещение успешных проектов и кейсы городских трансформаций в разных городах в мире за 10 лет.

Во второй день форума «Новые перспективы. Взгляд в будущее» обсудят новые вызовы и презентуют передовые городские проекты будущего.