РИАМО - 1 июн. В России установлен факт реализации продукции товарной категории «средства от комаров», которая не прошла государственную регистрацию, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В частности, в реестрах свидетельств о государственной регистрации отсутствует следующая продукция:

«Высокоэффективный лосьон-спрей от комаров, москитов, мокрецов и мошек» торговой марки Super BAT. Препарат произведен ООО «Корсарус» в Домодедове.

«Спрей от комаров, мошек, клещей» торговой марки «МоскитOFF» производства ООО «Химпром» из Новосибирска.

«Защитный спрей от комаров и мошек» торговой марки Siberina производства ООО «Сиберина» из Кирова.

«Спрей от комаров и мошек» бренда Natura botanica от ООО «Натура Ботаника» из Кирова.

Данная продукция не прошла госрегистрацию, поэтому сделать вывод о ее безопасности не представляется возможным. Жителям Подмосковья рекомендовали учитывать данную информацию при осуществлении покупок репеллентов.