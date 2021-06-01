РИАМО - 1 июн. В России установлен факт реализации продукции товарной категории «средства от комаров», которая не прошла государственную регистрацию, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
В частности, в реестрах свидетельств о государственной регистрации отсутствует следующая продукция:
«Высокоэффективный лосьон-спрей от комаров, москитов, мокрецов и мошек» торговой марки Super BAT. Препарат произведен ООО «Корсарус» в Домодедове.
«Спрей от комаров, мошек, клещей» торговой марки «МоскитOFF» производства ООО «Химпром» из Новосибирска.
«Защитный спрей от комаров и мошек» торговой марки Siberina производства ООО «Сиберина» из Кирова.
«Спрей от комаров и мошек» бренда Natura botanica от ООО «Натура Ботаника» из Кирова.
Данная продукция не прошла госрегистрацию, поэтому сделать вывод о ее безопасности не представляется возможным. Жителям Подмосковья рекомендовали учитывать данную информацию при осуществлении покупок репеллентов.
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