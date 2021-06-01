РИАМО - 1 июн. За шесть лет работы операторы системы-112 Московской области приняли и обработали более 51 млн вызовов. Ежесуточно на номер «112» в Подмосковье обращаются более 30 тыс. раз, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Система-112 нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами.

Первый вызов на единый номер спасения «112» в Подмосковье поступил 1 июня 2015 года. На сегодняшний день на номер «112» поступают более 90% всех вызовов экстренных оперативных служб. Операторы системы принимают обращения жителей 24 часа в сутки.

Основная цель создания системы-112 - организация вызова экстренных оперативных служб по принципу одного окна. То есть, при звонке на номер «112» оператор службы принимает информацию об экстренной ситуации и сообщает ее профильным службам - скорой помощи, пожарным, полиции, газовой службе.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу сразу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращено время прибытия экипажей на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования.

В настоящее время система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тыс. специалистов, в том числе психологов, лингвистов и сурдопереводчиков.

Развитие и эксплуатация системы-112 обеспечивается в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».