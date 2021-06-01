РИАМО - 1 июн. Чат-бот московского метро Александра поможет горожанам ответить на все вопросы о наземном и ж/д транспорте, включая расписания и маршруты, а также покажет уровень загруженности дорог и карту парковок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С осени 2020 года чат-бот ответил на более чем 260 тыс. обращений пассажиров. Самые частые — про карту «Тройка» и ее пополнение, закрытые станции метро, а еще вопросы о маршрутах и потерянных вещах.

Чат-бот расширят на все виды городского общественного транспорта столицы. Александру интегрируют с информационными системами наземки, железной дороги, аэроэкспресса, а также ведомств, отвечающих за организацию дорожного движения.

Александра будет давать прогноз прибытия и расписание наземного транспорта, междугородних автобусов, электричек и аэроэкспрессов. Также чат-бот покажет карту парковок, расскажет об эвакуации машины и штрафах.

Бот будет знать уровень загруженности дорог Москвы, кроме того, даст горожанам возможность сообщить о неработающих светофорах или сломанных знаках.

Ранее заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что с момента запуска в конце 2020 года чат-бот показал отличные результаты по быстрым и качественным ответам на вопросы пассажиров подземки.

Чат-бот работает на новом сайте метро, в приложении «Метро Москвы», а также в соцсети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и WhatsApp.

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