Новые правила выгула собак в Подмосковье: прогулки только на площадках и намордники

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По мнению Оксаны Васильевой, изменения являются спорными. С одной стороны, они правильны и логичны, разработаны с благой целью, с другой — приняты вопреки всем объективным обстоятельствам и сложившейся практике, без предварительной подготовки и оценки текущей ситуации.

В Московской области очень мало мест для выгула животных и еще меньше мест, в которых имеются все условия для комфортного пребывания как питомца, так и его хозяина (урны для сбора отходов, места для игр и дрессировки), рассуждает эксперт. Законом же прямо запрещается выгул вне таких мест.

«И что же будут делать собачники, если до ближайшей площадки — два-три километра, а погода плохая?» — задается вопросом юрист.

Вызывает сомнение у эксперта и положение об обязательном наморднике. По ее мнению, ношение намордника для собак определенных пород может и должно быть обязательным. Но в законе четко прописано, что абсолютно все собаки выше 25 сантиметров должны носить намордник. Для сравнения, высота таксы — 30 сантиметров, а рост чихуахуа может достигать тех самых 25 сантиметров. Следовательно, законом предписывается обязательное ношение намордников всеми собаками, даже самыми мелкими. Документом не установлены исключения из этого правила: даже если животное по объективным причинам (например, из-за болезни) не может носить намордник, это не освобождает владельца от ответственности. Придется делать выбор: либо навредить животному, надев намордник, либо приготовиться уплатить штраф.

Кстати, подмосковное законодательство в данном случае более жесткое, чем общероссийское. По федеральному закону обязательное ношение намордника положено лишь собакам опасных пород, к каким относятся, например, волко-собачьи гибриды, алапахский бульдог, гуль-дог, питбульмастиф и другие, дополнил Дмитрий Беседин, юрист «Европейской юридической службы».

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