Новые правила выгула собак в Подмосковье: прогулки только на площадках и намордники

Законодательные нормы
В Московской области готовятся принять документ, регулирующий выгул домашних животных. По словам Оксаны Васильевой, к.ю.н., доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, речь не идет о совершенно новом законе. Майским законопроектом № 2043па были лишь внесены изменения в текущие правила благоустройства Московской области. Документ был одобрен в прошлый четверг, 27 мая, но пока не вступил в силу. Однако, по мнению юриста, это произойдет уже скоро, в течение двух недель.
При этом следует помнить, что региональное законодательство работает наряду с федеральным. На общероссийском уровне вопрос выгула домашних животных регулирует закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Чтобы не получить штраф, изучать следует оба документа.
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По новым правилам появилось несколько серьезных ограничений и запретов.
Так, введен запрет на неконтролируемое перемещение домашних животных в лифтах, дворах, парках и так далее. Оставление их без сопровождающих лиц также считается нарушением.
Отныне запрещается выгул домашних животных вне специально отведенных мест (определяются такие места органами местного самоуправления). Кроме того, нельзя выгуливать домашних животных на детских площадках, территориях медицинских организаций (например, поликлиник).
Одно из ключевых требований — собаки (за исключением щенков до трех месяцев и особей менее 25 сантиметров в холке) не должны находиться вне мест для выгула без намордника и поводка. Поводок же обязателен для всех.
Наконец, владельцы питомцев обязаны следить за поведением своих животных и не допускать повреждения объектов благоустройства.
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Ответственность
За нарушение данных положений будет введена ответственность в виде штрафа (для этого соответствующие изменения внесут в КоАП МО). Штраф для граждан составит от тысячи до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение — до пяти тысяч рублей.
Спорные моменты
По мнению Оксаны Васильевой, изменения являются спорными. С одной стороны, они правильны и логичны, разработаны с благой целью, с другой — приняты вопреки всем объективным обстоятельствам и сложившейся практике, без предварительной подготовки и оценки текущей ситуации.
В Московской области очень мало мест для выгула животных и еще меньше мест, в которых имеются все условия для комфортного пребывания как питомца, так и его хозяина (урны для сбора отходов, места для игр и дрессировки), рассуждает эксперт. Законом же прямо запрещается выгул вне таких мест.
«И что же будут делать собачники, если до ближайшей площадки — два-три километра, а погода плохая?» — задается вопросом юрист.
Вызывает сомнение у эксперта и положение об обязательном наморднике. По ее мнению, ношение намордника для собак определенных пород может и должно быть обязательным. Но в законе четко прописано, что абсолютно все собаки выше 25 сантиметров должны носить намордник. Для сравнения, высота таксы — 30 сантиметров, а рост чихуахуа может достигать тех самых 25 сантиметров. Следовательно, законом предписывается обязательное ношение намордников всеми собаками, даже самыми мелкими. Документом не установлены исключения из этого правила: даже если животное по объективным причинам (например, из-за болезни) не может носить намордник, это не освобождает владельца от ответственности. Придется делать выбор: либо навредить животному, надев намордник, либо приготовиться уплатить штраф.
Кстати, подмосковное законодательство в данном случае более жесткое, чем общероссийское. По федеральному закону обязательное ношение намордника положено лишь собакам опасных пород, к каким относятся, например, волко-собачьи гибриды, алапахский бульдог, гуль-дог, питбульмастиф и другие, дополнил Дмитрий Беседин, юрист «Европейской юридической службы».
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Будет ли исполняться закон
«Да, законом установлен ответственный орган власти, введены штрафы, но уследить за всем будет невозможно. У властей не будет возможности проводить ежедневный мониторинг соблюдения положений, а граждане навряд ли будут их придерживаться — ввиду как объективных обстоятельств (отсутствие площадок для выгула, непроработанные положения об наморднике), так и субъективных. В России никогда не было популярно выгуливать животное «по правилам», а культура уборки за питомцем только-только начала зарождаться», — убеждена Васильева.
По ее мнению, скорее всего, будет заключен негласный «общественный договор» — власти станут проводить проверки соблюдения закона точечно, раз в какой-то период времени, а в остальное время никого штрафовать не будут.
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