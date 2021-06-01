РИАМО - 1 июн. В столице открыли 77 площадок продажи клубники из разных регионов страны, в дальнейшем количество точек продажи ягоды увеличат, сообщил во вторник министр правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«По стране уже пошел сезон клубники. Поэтому сегодня, 1 июня, у нас открываются площадки в Москве», - сказал Немерюк.

Он уточнил, что сейчас начали работать 77 площадок.

По словам Немерюка, по мере созревания клубники количество мест ее продажи будут увеличивать. Всего в этом сезоне откроют 174 площадки.

Немерюк отметил, что цену за клубнику определяют предприниматели, поэтому она может отличаться в разных точках продажи. Клубнику поставляют из Республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии и других.

В продаже будет представлено свыше 10 сортов клубники и земляники, например, «мальвина», «великобритания», «ольвия» и другие. Торговые места предоставляют бесплатно, павильоны оформляются по согласованной концепции.

Цены на клубнику будут начинаться от 150 руб. за 1 кг в зависимости от сорта.

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