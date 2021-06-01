РИАМО - 1 июн. Как отметили представители строительной отрасли, в столице добились существенных успехов в цифровизации. Благодаря цифровым технологиям удается сократить время реагирования на нештатные ситуации и уменьшить потребление коммунальных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Эксперты согласились с выводом Всемирного банка о высоком уровне цифровизации стройотрасли в РФ. Цифровизация стала главным драйвером восстановления сферы после ограничений, введенных из-за пандемии.

«Москва добилась существенных успехов в цифровизации услуг строительной отрасли, что отмечают и девелоперы, и эксперты Всемирного банка. Цифровые решения не только упрощают для застройщиков процесс взаимодействия с инстанциями, но и оптимизируют бизнес, помогают строить быстрее. За последние годы мы ощутили позитивные изменения в стройотрасли: упростились разрешительные процедуры, подключение к электросетям, регистрация собственности», — сказал владелец «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

Он добавил, что были запущены новые онлайн-сервисы для застройщиков. Информация стала более прозрачной для участников рынка. Шумей подчеркнул, что пандемия показала, что цифровизация и доступность услуг онлайн — это и необходимость, и вопрос удобства.

Влияние пандемии

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина отметила, что ФСК во время пандемии и карантина в 2020 году сильно оптимизировала ряд бизнес-процессов с помощью перевода их в «цифру». Компания одной из первых внедрила процесс заключения сделки в электронном виде в рекордно короткие сроки — фактически за неделю. По ее словам, до карантина такой вид заключения сделки на рынке был только в проработке или внедрен частично. Пандемия сильно ускорила ввод такого вида заключения сделки в полноценном формате.

«Умный дом»

В ГК «Пионер» подчеркнули, что цифровые технологии позволяют уменьшить время реагирования на аварии, нештатные ситуации, снизить затраты коммунальных ресурсов.

Директор по маркетингу ГК «Пионер» Юрий Коган отметил, что одной из целей реализации концепции «умный дом» в одном из проектов компании — ЖК «LIFE-Варшавская» — это современная и высокоэффективная эксплуатация зданий, обеспечение высокого уровня безопасности. В квартале создадут единую «умную» диспетчерскую в виде видеостены с несколькими зонами.

«В перечень функций единого пункта мониторинга входят интеллектуальная система учета потребляемых ресурсов, диспетчеризация работы лифтов на карте квартала, отслеживание состояния всех инженерных систем, видеонаблюдение. Помимо этого, умная диспетчерская способна контролировать текущее состояние окружающего воздуха, давать метеопрогноз, а также централизованно управлять смарт-объявлениями на территории всего квартала», — уточнил Коган.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России. Бочкарев подчеркнул, что российская столица стала флагманом среди других городов страны по снижению административных барьеров и цифровизации строительной сферы.

Сейчас все застройщики могут оформить любую процедуру, от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод, с помощью единой платформы для получения госуслуг — сайта mos.ru.