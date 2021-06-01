РИАМО - 1 июн. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 16 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19 в регионе.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, во Власихе, в Дубне, Звездном городке, Кашире, Лобне, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Молодежном, Протвине, Солнечногорске, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Истре, Красноармейске, Краснознаменске, Пущине, Химках, Чехове и Щелкове, по два случая — в Дзержинском, Зарайске, Ивантеевке, Ленинском округе, Луховицах, Орехово-Зуевском округе и Шатуре, три — в Талдомском округе.

Четыре новых случая коронавируса выявили в Клину, шесть — в Можайском округе, по семь — в Воскресенске и Коломне, девять — в Пушкине, по десять — в Серебряных Прудах и Серпухове.

11 случаев коронавируса зафиксировано за сутки Волоколамском округе, по 12 — в Королеве, Озерах, по 13 — в Егорьевске и Раменском округе, 14 — в Наро-Фоминском округе, 15 — в Электростали, 16 — в Долгопрудном, 18 — в Жуковском, Котельниках, Красногорске, Реутове, 21 — в Подольске, 23 — в Рузском округе, 24 — в Одинцовском округе, 30 — в Богородском округе, 34 — в Дмитровском округе, 41 — в Домодедове, 46 — в Сергиево-Посадском округе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали: Балашиха — 130 случаев, Мытищи — 69 и Люберцы — 63 новых случая.

С начала пандемии в Московской области выявили 271 952 случая заболевания. За пандемию скончались 6161 человек, выздоровели 223 189 пациентов.

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