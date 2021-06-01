РИАМО - 1 июн. Глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил за введение в РФ отцовского капитала, сообщает Nation News.

Соответствующее письмо Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Предлагается создать проект «Многодетная страна», в рамках которого будет установлен отцовский капитал. Его размер составит 639,4 тыс. рублей, а для его назначения необходимо рождение трех и более детей.

Кроме того, по утверждению Рыбальченко, семьи, в которых родители воспитывают пять детей, необходимо освободить от уплаты налогов. Помимо прочего, он призвал снизить пенсионный возраст многодетных отцов на год за каждого ребенка.

Как получить материнский капитал на первого и последующих детей>>