РИАМО - 1 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила размещение нового многофункционального центра на улице Александры Монаховой в Коммунарке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Центр расположится в поселении Сосенское, деревня Столбово (Коммунарка). Его общая площадь составит свыше 85,5 тыс. «квадратов».

В центре откроют спортивные, торговые, развлекательные, бытовые и коммунальные объекты, а также предприятие общественного питания.