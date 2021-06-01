РИАМО - 1 июн. В столице в кварталах реновации возведут 270 школ и детсадов, планировки уже утверждены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство детских садов и школ предусматриваются уже на начальном этапе проектирования кварталов реновации, причем в обсуждении участвуют сами москвичи», – сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что Строительный комплекс обеспечивает жителей сносимых «хрущевок» новым жильем и создает комфортную среду, которая отвечает потребностям граждан.

Программа реновации предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир площадью около 16,4 млн кв. м, где проживает порядка 1 млн москвичей.

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