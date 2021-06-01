РИАМО - 1 июн. Администрация Солнечногорской областной больницы проводит служебную проверку после того, как в учреждении перепутали медицинские документы пациентов. На время проверки лечащего врача отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Ранее СК начал проверку информации о том, что в больнице Солнечногорска перепутали пациента и родственникам для захоронения выдали чужого человека. При этом пациент оказался жив, он находится в больнице.

По предварительным результатам проверки, проведенной администрацией больницы, были перепутаны медицинские документы. Родственников известили об этом инциденте. Пациенту окажут всю необходимую юридическую помощь в оформлении документов, предложат медицинскую реабилитацию в ведущей профильной клинике.

На время служебной проверки лечащего врача отстранили от служебных обязанностей. По итогам проверки дадут правовую оценку действиям сотрудников и примут меры административного характера в случае необходимости.