РИАМО - 1 июн. Представитель Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Алексей Стейнерт получил спецприз регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

В Центральном федеральном округе подвели итоги регионального этапа юбилейного конкурса «Вместе в цифровое будущее». В этом году от представителей медиасферы Центральной России на конкурс поступило 578 работ в номинациях «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Социальные медиа» и в спецноминациях «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

Жюри конкурса отметило спецпризом статью Алексея Стейнерта «Робот «Светлана» и санитарные дроны: как умная техника борется с COVID‑19 в Подмосковье». В публикации автор рассказывает о том, какие высокие технологии используются для борьбы с пандемией коронавируса в Московской области.

Все победители и призеры получили призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». Победители регионального этапа вышли в федеральный этап конкурса, итоги которого будут подведены 10 июня.

«Ростелеком» проводит конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров с 2012 года. Цель конкурса - привлечь внимание региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, к тематике технологических трендов, инновационных технологий и сервисов.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.