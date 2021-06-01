РИАМО - 1 июн. Этим летом на территории столицы будут работать два загородных оздоровительных лагеря в новой Москве и четыре городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство также будет контролировать работу еще шести стационарных загородных оздоровительных лагерей, которые находятся в Подмосковье. Все загородные лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям.

Перед началом сезона организации выполнили все предписания: провели лабораторные исследования воды из артскважин, бассейнов, разводящей сети, акарицидные обработки, гигиеническую аттестацию персонала и медосмотры.

В связи с пандемией наполняемость отрядов в лагерях должна быть не более 75%, в лагерях также должна быть определена схема организации медпомощи и маршрутизации больных. Перед началом смены персонал должен проходить обследование на коронавирус с получением результатов не ранее чем за 3 дня до выхода на работу. Работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Дети и сотрудники приезжают на смену одновременно, выезд также производится в одно время. Перерыв между сменами должен составлять не менее 2 дней. Детей в лагерь принимают при наличии медсправки. Массовые мероприятия нельзя проводить в закрытых помещениях, также нельзя проводить мероприятия с участием родителей.

К работе в лагерях рекомендуется привлекать людей, вакцинировавшихся от коронавируса.

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