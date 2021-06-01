РИАМО - 1 июн. Маленьких пассажиров Московского метрополитена во вторник с Днем защиты детей поздравляют герои мультфильма «Смешарики», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Голоса Кроша, Совуньи и Карыча можно услышать на эскалаторах столичного метро. А еще Крош вместе с Ежиком и Нюшей примерили форму сотрудников метрополитена.

«Смешарики» также познакомят детей с профессиями метро.

В сувенирных магазинах, а также интернет-магазине метро, на стойках «Живое общение» можно купить лимитированные игрушки.

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