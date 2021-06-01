РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Люберецкой городской прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела по обвинению жительницы Курской области в покушении на убийство, сообщили в прокуратуре.

По версии органа предварительного следствия, обвиняемая имела умысел на убийство другой женщины вследствие испытываемого чувства ревности. На улице в поселке Малаховка она облила потерпевшую неустановленной горючей жидкостью, после чего подожгла. Однако преступные действия обвиняемой не были доведены до конца, так как очевидцы и медики успели оказать потерпевшей помощь.

В результате преступных действий обвиняемой потерпевшей причинены термические ожоги 35-40% поверхности тела.

В отношении обвиняемой Люберецким городским судом, в соответствии с позицией прокурора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкцией инкриминируемой статьи (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 11 лет.