РИАМО - 1 июн. Врачи в Московской области вылечили от коронавирусной инфекции еще 799 человек, за все время пандемии число выздоровевших увеличилось до 223 189 пациентов, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в регионе выявили 743 случая коронавируса. С начала пандемии инфекцией заразились 271 952 человека.

За 24 часа не удалось спасти 13 Covid-пациентов, всего жертвами инфекции в регионе стали 6161 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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