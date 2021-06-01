РИАМО - 1 июн. За последние сутки в Подмосковье зафиксировали еще 743 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.

За все время пандемии в регионе зарегистрировали 271 952 случая заражения.

В регионе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Специалисты советуют прививаться от коронавируса, чтобы избежать заражения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что массовую вакцинацию планируют завершить к сентябрю.

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