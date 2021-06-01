РИАМО - 1 июн. Депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает бесплатную для населения подводку газа к отдельным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, в РФ создается институт единого оператора газификации, которым будет компания «Газпром». Источником финансирования работ станет инвестиционная надбавка ГРО, которую можно будет использовать при строительстве «последней мили» газопровода.

Услуга по подключению домовладения к газу будет оказываться в режиме одного окна на основании комплексного договора. В рамках договора подведение трубы к границе участка будет для домовладельца бесплатным.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что люди не должны платить за подводку газа до границ своего земельного участка.

Программа социальной газификации в РФ будет выполняться в два этапа: первый продлится до 2023 года, второй - до 2030 года.

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