РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Сотрудницы отдела по делам несовершеннолетних Подольска спасли двухлетнего мальчика от падения из окна, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инспектору по делам несовершеннолетних Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску майору полиции Юлии Дяглевой сообщили о том, что в доме по улице Школьной из открытого окна выглядывает маленький ребенок. Вместе со своей коллегой лейтенантом полиции Анастасией Балакиной она незамедлительно выехала на место. По прибытии полицейские увидели на третьем этаже открытое окно, на подоконнике которого, наполовину высунувшись, на животе лежал 2-летний мальчик. Балакина вместе с прохожим растянула под окном куртку, а Дяглева стала стучать в дверь квартиры, где предположительно проживал малыш.

На стук в дверь никто не реагировал, и девушка, толкнув дверь, зашла внутрь. В помещении она успела снять малыша с подоконника до наступления трагических последствий. Рядом она увидела спящего на диване молодого человека. Было установлено, что мать мальчика ушла по делам и попросила присмотреть за сыном своего знакомого, который заснул и не видел, как ребенок забрался на подоконник. Молодой человек и несовершеннолетний были доставлены в отдел полиции, откуда мальчика забрала мать.

Сотрудницы полиции провели с родительницей профилактическую беседу о важности и необходимости установки на окна специальных блокирующих устройств, а также об ответственном отношении к выбору знакомых, с которыми она оставляет своего сына. По данному факту назначено проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.