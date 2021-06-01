РИАМО - 1 июн. Май 2021 года в Москве оказался теплым, средняя температура составила плюс 13,1 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

За первые 10 дней мая температура воздуха в дневные часы не смогла повыситься даже до отметки в плюс 20 градусов, а 5 мая была зафиксирована самая низкая температура месяца - плюс 3,9 градуса.

Настоящее летнее тепло пришло в середине месяца. 17 и 18 мая максимальная температура превышала плюс 30 градусов. Эти дни стали самыми теплыми в прошедшем месяце.

В третьей декаде установилась относительно теплая, комфортная погода с дневной температурой до плюс 24 градусов и без существенных осадков.

В конце месяца в столицу вновь пришло похолодание.

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