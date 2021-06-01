РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Свыше 40 детей из Донецкой Народной Республики отдохнут и пройдут реабилитацию в лагере на базе образовательного центра «Созвездие» в подмосковном Красногорске нынешним летом, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Смену летнего оздоровительного лагеря открыли в центре «Созвездие» во вторник. В мероприятии также приняли участие советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, замглавы администрации Красногорска Татьяна Квасникова, директор центра Сергей Сюрин.

«Проекту уже два года, за это время более 60 ребят из ДНР посетили красногорское «Созвездие». Сейчас приехала группа из 22 человек, и я надеюсь, через две недели приедет еще группа из 20-22 человек», - сказала Семенова.

Она отметила, что большинство детей перенесло серьезные ранения. Им необходимо восстанавливать психику и физическое здоровье. За две недели с ребятами проведут большую работу. Кому-то требуется замена протезов, операции на конечностях.

«Мы в буквальном смысле пытаемся поставить на ноги тех, кому был вынесен приговор: ампутация и инвалидное кресло. Дай бог, чтобы наши друзья и партнеры, которые отзываются и делают эти операции бесплатно, и в этот раз нам не отказали», - выразила надежду Семенова.

Многие ребята приехали в Красногорск не впервые, и Семенова отметила положительную динамику в их состоянии.

«Когда Гришаня приехал в первый раз, не ходил совсем. У него серьезная форма ДЦП, и физически ребенок был ослаблен. На третий день, в том числе при психоэмоциональной поддержке, ребенок пошел. Будем дальше ставить Гришаню на ножки. Он пока ходит на цыпочках, потихонечку стопы разработаем», - привела пример Семенова.

Андрей получил ранение позвоночника. Врачи прогнозировали ампутацию ног. Но в Красногорске мальчику провели ряд операций и реабилитацию, и у ребенка появился шанс пойти. Уже сейчас значительно улучшилась работа мышц, вернулась чувствительность ног.

«Мы с Сергеем Сюриным задались целью поставить его на ноги вопреки поставленным диагнозам. А главное, у самого Андрея появилось желание жить и ходить», - подчеркнула Семенова.

Уполномоченный добавила, что в Подмосковье это единственный такой масштабный проект помощи детям из ДНР. Кроме реабилитации детей на базе «Созвездия» он включает благотворительную помощь врачам республики медикаментами и техникой.