РИАМО - 1 июн. Прошедшей весной в столице выпало 217,7 мм осадков при норме 129 мм. Таким образом, весна 2021 года вошла в пятерку самых дождливых весенних сезонов сезонов за весь период наблюдений с 1879 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

За последние годы самыми дождливыми были весенние сезоны в 2013, 2017 и 2020 годах. В 2013 году выпало 232,8 мм осадков, в 2017-м - 220,8 мм осадков, в 2020-м - 240,4 мм.

Прошедшая весна также была теплее обычного. Средняя температура превысила норму на 1,2 градуса.

В столице последний раз холодная весна наблюдалась в 2006 году.

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