РИАМО - 1 июн. Создателям самого высокого колеса обозрения в Европе, которое строится около ВДНХ в Москве, пришлось решить множество технических задач, а также скорректировать проект согласно пожеланиям жителей близлежащих домов. Об этом РИАМО сообщил руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

«Колесо обозрения – сложная инженерная система, проектирование которой зависит от множества нюансов: среднемесячной температуры региона и диапазона ее перепадов, вида грунта, вероятности возникновения природных катаклизмов», – сказал Тетерин.

По словам Филиппа Майли, технического директора корпорации Intamin, которая производит колесо обозрения «Солнце Москвы», аттракцион строится в сложных условиях, обусловленных множеством причин. Среди них – ландшафтно-видовые ограничения, пролегающие под участком строительства коммуникации, а также погодные условия, ведь в столице температура воздуха может варьироваться от минус 40 до плюс 40 градусов.

Тетерин добавил, что масштабный проект строительства колеса обозрения также вызвал широкий общественный резонанс.

«С нашей стороны было неправильно отмахнуться от местных жителей, не услышать пожелания москвичей, не пойти на встречу – в первую очередь, мы строим объект для людей. Именно по этой причине в 2019 году мы стали инициаторами проведения рабочих групп с жильцами, результатом работы в которых стали изменения, внесенные в проект», – сказал Тетерин.

Он пояснил, что по итогам обсуждения с москвичами было увеличено расстояние от колеса до жилого сектора – теперь оно равно 100 м. Кроме того, строители отказались от традиционной фронтальной иллюминации в пользу иллюминации с направленным внутрь колеса световым потоком.

«Также был сокращен общий визуальный объем объекта за счет частичного заглубления здания ниже отметки поверхности земли. И посадка на колесо обозрения осуществляется с крытого посадочного вокзала, расположенного на высоте 22 м, а не как многие привыкли – с земли на колесах малой высотности», – сказал Тетерин.

Он добавил, что создатели аттракциона разрабатывают оригинальные опции, которые будут интересны посетителям всех возрастов. Например, молодые пары смогут прийти на романтическое свидание, а семьи с детьми – посетить открытые уроки на высоте.

«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.