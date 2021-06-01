РИАМО - 1 июн. Посетителям колеса обозрения «Солнце Москвы» будут доступны несколько видов билетов, включая льготные, сообщил РИАМО руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.

«Мы намеренно отказались от самого простого и незамысловатого подхода в части разработки билетной программы - два билета: взрослый и детский, а применили дифференцированный подход, основанный на нескольких параметрах: период и время проката (есть высокие и низкие часы посещения), категория билета (состав семьи и возраст детей), льготные категории», - сказал Тетерин.

Аттракцион «Солнце Москвы» вместе с многофункциональным комплексом строятся в районе южного входа ВДНХ. Объекты будут оснащены многоуровневой системой безопасности, которая включает систему контроля управления доступом, охранное телевидение и охранно-тревожную сигнализацию, круглосуточную физическую охрану. Для обеспечения безопасности на объекте также будут работать кинологи.

«Чтобы попасть на колесо обозрения, посетителям предстоит пройти осмотр на посту охраны, который оснащен арочными и ручными металлодетекторами, интроскопом, детекторами огнеопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, а также таким специальным оборудованием, как портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ», - отметил Тетерин.

Согласно регламенту по обеспечению антитеррористической защищенности, тщательному осмотру будут подвергаться личные вещи посетителей, а также предметы, оставленные в камере хранения или забытые на территории аттракциона. Систему наблюдения смонтируют и во всех 30 кабинках аттракциона.

По словам Тетерина, техническая зона колеса обозрения будет тщательно охраняться от проникновения посторонних.

Как идет строительство колеса обозрения на ВДНХ. ВИДЕО>>