РИАМО - 1 июн. Посетителям колеса обозрения «Солнце Москвы» будут доступны несколько видов билетов, включая льготные, сообщил РИАМО руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.
«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.
Аттракцион «Солнце Москвы» вместе с многофункциональным комплексом строятся в районе южного входа ВДНХ. Объекты будут оснащены многоуровневой системой безопасности, которая включает систему контроля управления доступом, охранное телевидение и охранно-тревожную сигнализацию, круглосуточную физическую охрану. Для обеспечения безопасности на объекте также будут работать кинологи.
«Чтобы попасть на колесо обозрения, посетителям предстоит пройти осмотр на посту охраны, который оснащен арочными и ручными металлодетекторами, интроскопом, детекторами огнеопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, а также таким специальным оборудованием, как портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ», - отметил Тетерин.
Согласно регламенту по обеспечению антитеррористической защищенности, тщательному осмотру будут подвергаться личные вещи посетителей, а также предметы, оставленные в камере хранения или забытые на территории аттракциона. Систему наблюдения смонтируют и во всех 30 кабинках аттракциона.
По словам Тетерина, техническая зона колеса обозрения будет тщательно охраняться от проникновения посторонних.
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