РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Во вторник на экоакции на территории Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах высадили 50 рябин, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Акция приурочена ко Дню защиты детей. Она прошла при участии спонсора Schneider Electric и экопроекта «Подари дерево».

«Мы создали сегодня рябиновую аллею на территории МОЦОМД. Всего посадили 50 саженцев деревьев», - сказала главврач учреждения Татьяна Мельник.

В посадке приняли участие глава округа Владимир Ружицкий, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, депутат Госдумы Наталья Санина, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, волонтеры экопроекта «Подари дерево» и представители спонсора.