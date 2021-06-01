РИАМО - 1 июн. В столице ведется проектирование и строительство пяти образовательных трансформируемых комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодняшний день в городе уже построено несколько образовательных трансформеров: в Южном Бутове, Куркине и Щербинке. Сейчас такие трансформеры строятся и в других районах – всего в работе пять подобных объектов», – сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что разработка подобного формата объектов вызвана необходимостью их строительства в районах, где наблюдается плотная жилая застройка.

Бочкарев отметил, что трансформер можно использовать в качестве школы, блока начальных классов и детсада по очереди. Так, у столичной системы образования появится шанс оперативно реагировать на изменение возрастного состава детей в районах.

Бочкарев подчеркнул, что переоборудование здания возможно прямо во время летних каникул, а затраты на трансформацию составят не больше 0,1% от суммарной цены здания.