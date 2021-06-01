РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах в День защиты детей наградили почетными знаками отличия и благодарностями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В центре прошел праздничный концерт для детей и взрослых.

«Хочется от правительства Московской области сказать сотрудникам МОЦОМД слова глубокой благодарности за большое дело, которое они делают. Ваш центр известен не только за пределами округа, но и Московской области», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он вручил благодарности за популяризацию ЗОЖ ряду сотрудников центра.

На мероприятии также присутствовали депутат Госдумы Наталья Санина, глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский. Почетные гости вручили знаки отличия и благодарственные письма медикам.

«Каждый родитель, когда ребенок попадает в больницу, хочет найти ему хорошего врача. И здесь, в МОЦОМД, врачи - профессионалы, больница замечательная», - подчеркнул Ружицкий.

Также к медикам и детям обратилась Санина. Она отметила высокий профессионализм врачей и выразила им благодарность, вручила благодарственные письма. Дениско и Коханый вручили главврачу учреждения Татьяне Мельник и всему коллективу денежный сертификат.

Кроме того, в учреждении среди детей все неделю проводили конкурс на лучший рисунок и лучшую поделку, всего выбрали по пять победителей. Шлапак и Беловодский вручили им подарки от партии.