РИАМО - 1 июн. В Совфед поступило представление президента РФ об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Решение в отношении аудитора стало следствием его заявления об отставке.

В настоящий момент информация об отставке политика подтверждена в Совфеде. Есть информация, что на его место предложат кандидатуру первого вице-президента Центра стратегических разработок Натальи Труновой.

Кроме того, пост Меня может занять заместитель председателями комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

Ранее в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства России, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня прекратили уголовное дело из-за истечения срока давности, с него сняли подписку о невыезде. Чиновник был задержан в 2020 году. Ранее он также занимал должность губернатора Ивановской области. Его обвиняли в хищении 700 млн рублей.