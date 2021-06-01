РИАМО - 1 июн. В Подмосковье во вторник стартует набор потенциальных слушателей в «Школу фермера», учебный курс включает в себя теорию и практику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня начался набор в «Школу фермера». Занятия будут проводиться в очном и дистанционном формате. Слушатели будут изучать фермерское дело по следующим направлениям: сбор меда, приготовление продуктов из козьего молока, посадка ягодных культур и картофеля», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что учеба длится два месяца и проходит четыре раза в неделю. Обучаться на курсе, согласно планам, будет свыше 30 человек.

Воскресенский отметил, что во время обучения студенты освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки и пройдут производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Московской области.

После того, как учеба завершится, выпускники получат документы гособразца о профессиональной переподготовке.

«Школа фермера» представляет собой образовательный проект, проходящий в четырех регионах РФ с 2020 года.