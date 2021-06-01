РИАМО - 1 июн. В Подмосковье во вторник стартует набор потенциальных слушателей в «Школу фермера», учебный курс включает в себя теорию и практику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что учеба длится два месяца и проходит четыре раза в неделю. Обучаться на курсе, согласно планам, будет свыше 30 человек.
Воскресенский отметил, что во время обучения студенты освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки и пройдут производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Московской области.
После того, как учеба завершится, выпускники получат документы гособразца о профессиональной переподготовке.
«Школа фермера» представляет собой образовательный проект, проходящий в четырех регионах РФ с 2020 года.
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