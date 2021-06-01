РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В деревне Сынково подмосковного Подольска до 7 июня обработают три участка от борщевика Сосновского, сообщается на сайте администрации округа.

На территории округа до 7 июня Домодедовским филиалом АО «Мособлэнерго» будут проведены мероприятия по химической обработке земель, зараженных борщевиком Сосновского, в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Так, работы планируются в деревне Сынково на трех территориях площадью 160, 60 и 100 кв м.