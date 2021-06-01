РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. Люберецкой городской прокуратурой утверждено заключение по уголовному делу по обвинению жителя Тульской области в убийстве своей сестры, сообщили в прокуратуре.

По версии органа предварительного следствия, мужчина, узнав, что его родная сестра перестала жить со своим мужем и в настоящее время проживает с другим мужчиной, негативно воспринял данный факт, в связи с чем у него возник умысел на ее убийство. В этих целях он приехал из Тульской области на территорию Котельников, где 18 марта 2021 года, дождавшись, когда его сестра пошла в магазин, подбежал к ней и нанес не менее 12 ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

​После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся. ​В отношении обвиняемого Люберецким городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.