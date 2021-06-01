РИАМО - 1 июн. За последние сутки в столице коронавирусную инфекцию победили 2 393 человека, всего число вылеченных в мегаполисе увеличилось до 1 064 858, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки выявили 3 669 новых случаев заражения. В больницы были отправлены 1 113 человек, скончались 62 пациента. Всего жертвами инфекции в столице стали 20 177 пациентов.

Москвичам напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача на дом.

Для того, чтобы обезопасить себя от инфекции, специалисты рекомендуют делать прививки от коронавируса. Вакцинация бесплатная и добровольная.

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