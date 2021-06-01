РИАМО - 1 июн. Посетители колеса обозрения «Солнце Москвы», которое появится около ВДНХ, смогут увидеть с высоты городские парки, небоскребы делового центра «Москва-Сити», пойму Москвы-реки и многое другое. Об этом РИАМО сообщил руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

«С высоты аттракциона будет открываться обзор в радиусе 48 км, что позволит посетителям увидеть самые знаковые достопримечательности и зеленые зоны столицы: территорию ВДНХ, Ботанический сад, парки «Сокольники» и «Останкино», «Москва-Сити», Живописный мост, пойму Москвы-реки и не только», - сказал Тетерин.

Конструкция аттракциона будет белого цвета. На колесе предусмотрено 30 кабин, оснащенных системами отопления, кондиционирования и кнопкой для связи с оператором. В каждую кабину могут вместиться до 15 человек.

Капсулы с панорамным остеклением выполнены из высокопрочного стекла, каждая шестая кабина будет с прозрачным полом.

«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.