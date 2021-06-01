РИАМО - 1 июн. Посетители колеса обозрения «Солнце Москвы», которое появится около ВДНХ, смогут увидеть с высоты городские парки, небоскребы делового центра «Москва-Сити», пойму Москвы-реки и многое другое. Об этом РИАМО сообщил руководитель компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин.
Конструкция аттракциона будет белого цвета. На колесе предусмотрено 30 кабин, оснащенных системами отопления, кондиционирования и кнопкой для связи с оператором. В каждую кабину могут вместиться до 15 человек.
Капсулы с панорамным остеклением выполнены из высокопрочного стекла, каждая шестая кабина будет с прозрачным полом.
«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.
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