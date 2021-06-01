РИАМО - 1 июн. Из-за заморозков в Подмосковье водителям рекомендуется не превышать скорость, а также отказаться от лишних обгонов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пешеходам рекомендовано быть внимательными при переходе дороги.

В Подмосковье в ближайшую ночь и утром 2 июня ожидаются заморозки с температурой от -2 до 0 градусов. В Московской области также продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.