РИАМО - 1 июн. За последние сутки в Москве выявили 3669 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в городе выявили 1 183 639 случаев инфицирования. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается прививочная кампания от Covid-19. Сделать прививки можно легко и удобно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Специалисты советуют обезопасить себя от инфекции и пройти вакцинацию от Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдался рост числа заразившихся Covid-19 весной и после майских праздников, он был сезонным, как это характерно для гриппа и ОРВИ.

За последние сутки в России выявлено 9 500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 372 летальных исхода, 8 994 пациента выздоровели.

С начала пандемии в стране выявили 5 081 417 случаев коронавируса в 85 регионах. Полностью выздоровели 4 693 579 человек, умерли 121 873 человека с Covid-19.

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