РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. На базе школы №42 в Люберцах открылся дневной детский лагерь «Бригантина», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественном открытии присутствовали глава городского округа Владимир Ружицкий, начальник управления образованием Виктория Бунтина.

«У вас замечательные школа, лагерь. Впереди лето - есть возможность отдохнуть и позагорать. Я думаю, что ваши воспитатели придумали много интересных игр и мероприятий», - сказал Ружицкий.

По словам Бунтиной, всего 30 лагерей будут работать в Люберцах с 1 по 30 июня на базе 28 учреждений.

«В лагерях отдохнут более 3,4 тыс. детей, у нас предусмотрено трехразовое горячее питание. Лагерь работает с 8:30 до 17:00. Это удобно работающим родителям», - отметила Бунтина.