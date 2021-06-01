РИАМО - 1 июн. Следователь во вторник выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении трех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленников подозревают в убийстве пенсионеров и мошенничестве с их недвижимостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что банда совершала преступления с 2016 года. Они подыскивали одиноких пенсионеров, проживающих на территории Электростали. Затем они встречались с пожилыми людьми поили их спиртным, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лесной массив.

Уже известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить. Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следователям удалось провести осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки.