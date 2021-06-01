РИАМО - 1 июн. В городском округе Солнечногорск полицейские ликвидировали нарколабораторию, 20-летний житель Зеленограда задержан по подозрению в сбыте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
После исследования жидкости выяснилось, что в ней содержится мефедрон, масса которого составляет порядка 500 г.
Петрова отметила, что, помимо прочего, у злоумышленника изъяли десять контейнеров с порошком, а также предметы для фасовки и упаковки веществ. Что именно находится в контейнерах, предстоит выяснить во время экспертизы.
Сбыт продукции нарколаборатории, по словам задержанного, осуществлялся через тайники-закладки, информация о которых размещалась на торговых площадках теневого сегмента интернета.
Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Задержанный находится под стражей.
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