РИАМО - 1 июн. В городском округе Солнечногорск полицейские ликвидировали нарколабораторию, 20-летний житель Зеленограда задержан по подозрению в сбыте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в арендованной квартире в поселке Андреевка организовал лабораторию по производству наркотиков. При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли: 12 стеклянных емкостей с жидкой смесью общим весом более 4,5 кг, пластиковую тару и сверток с порошкообразным веществом, а также лабораторное оборудование», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После исследования жидкости выяснилось, что в ней содержится мефедрон, масса которого составляет порядка 500 г.

Петрова отметила, что, помимо прочего, у злоумышленника изъяли десять контейнеров с порошком, а также предметы для фасовки и упаковки веществ. Что именно находится в контейнерах, предстоит выяснить во время экспертизы.

Сбыт продукции нарколаборатории, по словам задержанного, осуществлялся через тайники-закладки, информация о которых размещалась на торговых площадках теневого сегмента интернета.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Задержанный находится под стражей.

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Сергиевом Посаде>>